A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu, nesta terça-feira (30), novos editais de chamamentos emergenciais para contratações temporárias imediatas de profissionais da área da Saúde para atendimento à necessidade de aumento de leitos para enfrentamento à pandemia de Covid-19. Um dos processos, aberto anteriormente, termina nesta quarta-feira (31).

De acordo com a instituição, os profissionais selecionados começarão a trabalhar imediatamente nos hospitais Eduardo de Menezes e Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte; e Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A fundação tem aberto editais de contratação semanalmente, que podem ser acompanhados no site da Fhemig, no link de Chamamentos Emergenciais.

Hospital Eduardo de Menezes

Ao todo, são 44 vagas para médicos no Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro, em BH, que irão atuar nos leitos destinados a pacientes de Covid-19. Para médicos generalistas, são oito vagas para a carga horária semanal de 12 horas (R$ 3.500) e seis vagas para 24 horas (R$ 7 mil).

Também estão sendo oferecidas vagas para médicos especialistas, nas áreas de Terapia Intensiva, Infectologia, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral. São 17 vagas para 12 horas semanais (R$ 4.595) e 12 vagas para 24 horas (R$ 9 mil).

Há, ainda, uma vaga para médico ecocardiografista (12 horas semanais, R$ 4.595). As inscrições vão até 1º de abril. Mais informações na página.

Hospital Regional Antônio Dias

Outro edital aberto é para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. São 38 vagas oferecidas para médicos que atuarão nos leitos de terapia intensiva.

No caso dos especialistas, a preferência é para as áreas de Infectologia, Terapia Intensiva ou Clínica Médica. São 19 vagas para médicos especialistas, sendo 13 para 12 horas semanais (R$ 4.595) e seis para 24 horas (R$ 9 mil).

Também são oferecidas 19 vagas para médicos generalistas, sendo 13 para 12 horas (R$ 3.500) e seis para 24 horas semanais (R$ 7 mil). As inscrições vão até 4 de abril. Outros detalhes, clique aqui.

Maternidade Odete Valadares: até quarta-feira (31)

As inscrições para o preenchimento de uma vaga para médico especialista, qualquer especialidade, para atuar na Unidade de Terapia Intensiva Adulto da Maternidade Odete Valadares, localizada na capital mineira, terminam nesta quarta-feira (31). A carga horária é de 24 horas semanais e os vencimentos básicos são de R$ 5.800. Edital e outras informações, clique aqui.

"A Fhemig informa que todos os valores sobre as remunerações podem ser acrescidos de vantagens e benefícios inerentes à função e ao local de atuação, a serem informados na etapa de contratação", informou a fundação, em nota.

