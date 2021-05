As inscrições para as vagas de técnico de enfermagem e fisioterapeuta respiratório para atuarem nos leitos de terapia intensiva ou internação, destinados aos pacientes com sintomas de Covid-19, no Complexo Hospitalar de Urgência (CHU), em Belo Horizonte, terminam nesta segunda-feira (24).

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) oferece 30 vagas para técnicos de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento de R$ 1.755,96. Já para fisioterapeutas respiratórios são duas vagas, com carga horária de 30 horas semanais e vencimento de R$ 3.845,24.

Os interessados podem acessar toda a documentação do edital do chamamento público emergencial no site da Fhemig. As inscrições devem ser feitas até às 22 horas.

