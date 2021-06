A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com vagas abertas para contratações imediatas de médicos para atuarem no tratamento de pacientes com a Covid-19 nos hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (21) e os salários chegam a R$ 9 mil.

No Eduardo de Menezes, são nove vagas para médicos generalistas, com carga horária de 12 horas e mais 15 vagas para 24 horas semanais. Para os especialistas, são 16 vagas para 12 horas e 14 para 24 horas semanais. São aceitas as especialidades como terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral.

No Júlia Kubitschek, para médicos generalistas são nove vagas para 12 horas e outras nove para 24 horas semanais. Para os profissionais especialistas, são dez vagas para 12 horas e quatro vagas para 24 horas semanais e é aceita qualquer especialidade médica.

Para os médicos generalistas, os salários básicos são de R$ 3,5 mil para a carga horária de 12 horas semanais e de R$ 7 mil para 24 horas semanais.

Já para os especialistas, a remuneração é de R$ 4.595 para 12 horas semanais e R$ 9 mil para 24 horas semanais.