O governo de Minas abriu vagas para trabalhar em hospitais em diferentes regiões do Estado. Em editais publicados pela Federação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), foram divulgadas oportunidades em Belo Horizonte, Ipatinga, no Vale do Aço, e Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

As oportunidades não são relacionadas ao esforço de combate à pandemia da Covid-19.

Belo Horizonte

As vagas abertas são destinadas ao Centro Psíquico da Adolescência e Infância (Cepai). São dois editais:

- Um deles para a vaga única de médico psiquiatra, com carga horária de 24 horas semanais e salário de R$ 5.800. As inscrições estão abertas até 6 de outubro.

- O outro contempla vagas, com carga horária de 40 horas semanais, para os cargos de:

Auxiliar administrativo (salário de R$ 1.427)

Técnico em enfermagem (salário de R$ 1.427)

Assistente social (salário de R$ 3.464)

Técnico em segurança do trabalho (salário de R$ 1.700).

Cada função oferece apenas uma vaga e as inscrições estão abertas entre 27 de setembro e 8 de outubro.

Ipatinga

A vaga é para o cargo de enfermeiro no MG Transplantes, com carga horária semanal de 40 horas e salário de R$ 3.464.

As inscrições estão abertas entre 27 de setembro e 8 de outubro.

Patos de Minas

Em Patos de Minas, as vagas são para o Hospital Regional Antônio Dias e contemplam médicos de diferentes áreas: um anestesiologista, um neurocirurgião e duas vagas para cirurgia geral.

Todas têm carga horária de 24 horas semanais e salário de R$ 5.800.

Os editais completos estão disponíveis no site da Fhemig, disponível neste link.

