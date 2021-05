A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com editais abertos para contratações por meio de processo seletivo simplificado para o Complexo Hospitalar de Urgência e para a Administração Central, em Belo Horizonte. Os salários variam entre R$ 1.700 a R$ 5.800, de acordo com a vaga e a carga horária.

O Complexo Hospitalar de Urgência é formado pelos hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins, todos na região hospitalar da capital mineira. Para os locais são oferecidas duas vagas para técnico em patologia (40 horas semanais, R$ 1,7 mil) e uma vaga para farmacêutico generalista, com atuação na área hospitalar (30 horas semanais, R$ 2.645). As inscrições já estão abertas e se encerram no próximo dia 9, confira o edital.

Para a Administração Central, localizada na Cidade Administrativa, o prazo para inscrições segue desta terça-feira (1º) até o próximo dia 15 de junho. É oferecida uma vaga para médico psiquiatra (24 horas semanais, R$ 5,8 mil ), uma vaga para médico ginecologista/ obstetra (12 horas semanais, R$ 2.995), uma para técnico em informática (40 horas semanais, R$ 1,7 mil) e uma para engenheiro civil (40 horas semanais, R$ 3.464). O edital prevê a formação de cadastro de reserva, além do preenchimento das vagas, confira aqui.

Chamamento emergencial no HEM

O Hospital Eduardo de Menezes reabriu o chamamento emergencial para preenchimento de vagas para profissionais médicos que atuarão nos leitos destinados aos casos de Covid-19.

As inscrições se encontram abertas e terminam nesta segunda (31). Para os médicos generalistas, são 9 vagas para 12 horas (R$ 3,5 mil) e 12 para 24 horas semanais (R$ 7 mil). Para os médicos especialistas, são 13 vagas para 12 horas (R$ 4.595) e outras 13 para 24 horas semanais (R$ 9 mil). São aceitas as especialidades de terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia, cardiologia ou cirurgia geral.

Segundo o edital, todos os valores de remuneração informados podem ser acrescidos de vantagens inerentes ao local de atuação e à função que será exercida pelo profissional, a serem informadas nas etapas de contratação.

(*) Com informações da Agência Minas

