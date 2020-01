A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) voltou a fornecer alimentação para os servidores da unidade administrativa, no bairro Santa Efigênia, até que um acordo seja fechado com os profissionais. O fornecimento de café da manhã, almoço, café da tarde e jantar será feito de maneira temporária.

Durante cinco dias, servidores fizeram uma ocupação no edifício da administração para protestar contra o corte. A saída do prédio ocorreu nesta segunda-feira (6), após a entidade prometer retomar temporariamente as refeições aos mais de 500 trabalhadores.

Uma reunião está marcada para sexta-feira (10), quando a fundação apresentará ao Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde) uma proposta para resolver a questão.

O corte no fornecimento da alimentação aos 530 servidores da Fhemig foi comunicado em 16 de dezembro, e começaria a valer neste mês. Em nota, a Fhemig confirmou que o contrato com o restaurante não foi renovado para este ano para "regularizar distorções" com outros servidores administrativos de Minas Gerais.

A medida aconteceu apenas na unidade administrativa, onde não há atendimento a pacientes. Nos hospitais, os funcionários da continuam recebendo alimentação.