O Sermão do Descendimento da Cruz é realizado na noite desta Sexta-feira da Paixão (19), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Centenas de fiéis estão reunidos na Igreja de São Francisco de Assis para acompanhar a cerimônia.

Em seguida, eles seguem a Procissão do Enterro, ritual onde as imagens do Senhor Morto e da Virgem Dolorosa são conduzidas pelos devotos até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

