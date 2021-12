Milhares de fiéis celebram, nesta quarta-feira (8), o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em Belo Horizonte, a data, feriado municipal, é reservada para homenagear a santa. No tradicional Santuário, localizado no bairro Lagoinha, região Noroeste, há várias missas programadas durante todo o dia.

A primeira celebração foi iniciada ainda de madrugada, às 4h. Até às 20h, elas serão realizadas com intervalos de duas horas. Veja aqui a programação completa.

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor de Oliveira Azevedo, presidiu a celebração das 8h. De lá, ele segue para o Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, em Santa Luzia, na região metropolitana, onde celebra missa às 10h30.

“A festa da Imaculada Conceição deve reavivar em nossos corações a partir da verdade da fé de que ela foi concebida sem pecado original, de que a graça de Deus tudo pode, e que nós temos que viver como diz o apóstolo Paulo ao testemunhar. Sou o que sou pela graça de Deus, e pela graça de Deus somos salvos, e pela graça de Deus somos chamados a construir uma sociedade justa, fraterna e solidária, enquanto caminhamos para o reino definitivo”, disse Dom Walmor.

Imaculada Conceição de Nossa Senhora

A devoção à Nossa Senhora da Conceição é uma herança da colonização portuguesa. Foi protetora do Brasil, no período colonial, proclamada Padroeira do Império Brasileiro por D. Pedro I. E, no século XX, o título passou para Nossa Senhora de Aparecida, que é uma antiga imagem da Imaculada Conceição encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul.

Segundo os católicos, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada de mácula e concebeu seu filho livre de qualquer pecado. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, em 28 de fevereiro de 1477. E, segundo a igreja Católica, todos os fiéis devem participar da missa, como se fosse um domingo.

