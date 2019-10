Centenas de fiéis lotam a Igreja da Boa Viagem, desde as primeiras horas desta quarta-feira (9), para prestar as últimas homenagens ao dom Serafim Fernandes de Araújo, que morreu em Belo Horizonte, aos 95 anos. Por causa do grande fluxo de pessoas no santuário onde o corpo está sendo velado, o trânsito ficou complicado em algumas ruas do bairro Boa Viagem, na região na região Centro-Sul da capital.

De acordo com a Arquidiocese, ao longo desta tarde serão realizadas três missas - 15h, 18h e 20h -, em tributo ao cardeal. As celebrações serão ministradas por dom Edson, dom Mol e bispos auxiliares. Na quinta-feira (10) está programada outras quatro missas - 10h, 12h, 15h, 17h.

A última celebração, que antecederá o sepultamento, será ministrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, que retorna de Roma para se despedir de dom Serafim.

De acordo com a Arquidiocese, o corpo do cardeal será sepultado na Cripta (espaço no subsolo da igreja onde apenas bispos e cardeais são sepultados) do Santuário da Boa Viagem. A igreja fica na rua Sergipe, 175, bairro da Boa Viagem.

Oração

O Papa Francisco também prestou condolências pela morte de dom Serafim. O pontífice dedicou uma oração ao cardeal. Desde o anúncio da morte do arcebispo emérito, vários políticos e até clubes de futebol também lamentaram a morte.

Trajetória

Dom Serafim nasceu em 13 de agosto de 1924 em Minas Novas, região do Vale do Jequitinhonha. Fez mestrado em Teologia e Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoniana. Sua ordenação se deu em 12 de março de 1949, na Catedral de São João Latrão, em Roma. Sucedeu dom João Resende Costa e tornou-se arcebispo em 5 de fevereiro de 1986, cargo que ocupou até 2004.

