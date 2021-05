Pelo menos duas pessoas morreram em um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado em Montes Claros, no Norte de Minas – na avenida Governador Magalhães Pinto, altura do número 3.333, Barro Planalto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros no município, outras três foram socorridas com ferimentos.

De acordo com os Bombeiros, testemunhas teriam revelado que um Fiat Uno (placa BHD-1E14) estaria disputando um “racha” com uma moto na avenida. Os dois veículos estariam também retornando de uma festa, por volta das 7h40 deste domingo, e faziam “zigue-zague” na via, em alta velocidade.

Ocupante do banco traseiro do carro foi retirado pelos Bombeiros, com vida, das ferragens

Ainda de acordo com testemunhas ouvidas pelos Bombeiros, ao tentar se desviar de outro veículo, o Fiat Uno – no qual estariam três pessoas – se chocou contra um poste de iluminação pública, que caiu. O carro foi partido ao meio, e os dois ocupantes dos bancos dianteiros teriam sido arremessadas contra um muro, com violência, vindo a falecer.

Preso às ferragens

O ocupante do banco traseiro foi retirado das ferragens pelos Bombeiros, com ferimentos leves. Ele teria relatado que o condutor já apresentava sinais de sono/cansaço, mas não informou se estava embriagado, disseram os Bombeiros.

A moto, ao perceber o acidente com o carro, derrapou e caiu. Seus dois ocupantes teriam ficados feridos.

A Perícia da Polícia Civil foi ao local do acidente e está encarregada de apurar as causas. A Cemig também precisou ser acionada, em razão da queda do poste de iluminação pública.

