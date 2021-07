O número de pessoas com a forma grave do coronavírus que aguardam por uma vaga em leitos de terapia intensiva em Minas é, atualmente, quase quatro vezes menor do que no início de junho. Nesta quinta-feira (22), 64 pacientes esperam um leito de UTI Covid, informou o governo estadual.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, não há mais pressão por vagas nas macrorregiões. “Essa espera está caindo semanalmente, e é o cenário mais positivo, com pressão muito baixa por leitos e redução na ocupação”, afirmou.

A ocupação atual dos leitos exclusivos para o tratamento da doença está em 58%. Além disso, houve uma queda de 26% nas solicitações de internações no território mineiro. De acordo com o Executivo, o cenário favorável foi mantido com a melhora nos indicadores que monitoram a enfermidade.

Até o momento, mais de 1,9 milhão de mineiros testaram positivo para o vírus. Destes casos, 49 mil evoluíram para óbitos. Já os recuperados somam 1,8 milhão. Outros 60 mil seguem em observação, internados ou em isolamento social.

"Todas as nossas análises são feitas com base nas vacinas que estão disponíveis e mostram que todas elas são eficazes. Esse é o motivo para estarmos chegando a melhores patamares da situação da pandemia”, completou o gestor.

Minas Consciente

Nesta quinta, o Comitê Extraordinário Covid-19 se reuniu para discutir a situação da pandemia no Estado. Com os resultados, a classificação das regiões se manteve, e 12 das 14 localidades permanecerão nas ondas amarela e verde, as mais flexíveis do Minas Consciente.

Estão na onda verde do Minas Consciente as regionais Sudeste e Vale do Aço. Na amarela, permanecem a Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul e Triângulo do Norte.

Já na faixa vermelha estão Leste do Sul, Nordeste e Triângulo do Sul. Nenhuma delas, no entanto, possui a classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, que é a de maior restrição do plano estadual.

O número de cidades com menos de 30 mil habitantes, que poderão progredir de onda, independentemente da situação em que se encontra a macro ou a microrregião, é de 95 municípios nesta semana. Essas cidades registraram menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

*Com informações de Agência Minas

