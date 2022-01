O apresentador Tiago Leifert e a mulher Daiana Garbin revelaram, na manhã deste sábado (29), que a filha deles, Lua, de pouco mais de um ano, está com um tipo raro de câncer nos olhos conhecido como retinoblastoma.

Segundo o casal, que divulgou um vídeo no Instagram como forma de alerta, a doença foi identificada em outubro do ano passado. Até o momento, a menina já passou por quatro sessões de quimioterapia.

“O recado mais importante que a gente tem hoje para você que tem uma criança é: se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, que ela está te olhando de lado ou que, ao tirar foto com flash, ao invés de voltar um reflexo vermelho vier um branco, vá imediatamente ao oftalmologista, na mesma hora”, disse Leifert.

O jornalista também orientou que os pais e responsáveis procurem o médico no início da vida dos filhos, como forma de detectar um diagnóstico precoce.

“Se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida e a Lua vai ficar muito feliz também. Nossa intenção é que você descubra antes do que a gente descobriu”, afirmou.

Ainda de acordo com o casal, o câncer de Lua foi identificado já no grau máximo da doença. “Não sabemos se estamos no começo, no meio ou no fim do tratamento, mas estamos bem”, concluiu o apresentador.

