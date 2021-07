Um rapaz de 21 anos é suspeito de esfaquear o próprio pai durante uma discussão em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (8). O homem, de 41 anos, recebeu golpes de faca - na cabeça e nas costas - e foi hospitalizado. O filho está foragido.

De acordo com relatos da mãe do suspeito à Polícia Militar, o rapaz perdeu o emprego há cerca de três meses e voltou a residir com os pais, no bairro Matadouro. Segundo ela, o marido permitiu que o filho construísse um anexo no terreno da casa, mas os dois sempre entravam em conflito. O motivo, informou, é que o filho tem o hábito de usar drogas, característica inaceitável para o pai.

Nessa quinta, o jovem chegou à residência e o homem foi conversar com ele para pedir ajuda no custeio das contas do imóvel. Os dois começaram a discutir e deram empurrões um no outro. Em determinado momento, por volta das 20h, o rapaz foi à cozinha, pegou uma faca e deu três golpes de faca no pai, que foi atingido na cabeça e nas costas. Em seguida, o suspeito pulou um muro, subiu em uma motocicleta e fugiu.

A mulher contou que não presenciou o ataque, e que encontrou o marido já caído ao chão. Ela chamou a polícia, que transportou a vítima para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, onde ela foi atendida e permaneceu em observação. De acordo com a PM, o caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima, que vai investigar a tentativa de homicídio. Os militares realizaram um rastreamento na região, mas não localizaram o jovem, que é considerado foragido.

A reportagem tenta contato com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para obter informações sobre o quadro clínico da vítima, mas ainda não obteve sucesso.

