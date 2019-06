Um corte provocado enquanto preparava uma comida fez com que um rapaz de 25 anos acabasse tendo um ataque de nervos e atropelasse a própria mãe em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de domingo (2). A mulher sofreu ferimentos leves e não precisou ser socorrida.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por volta das 23h na rua José Sebastião Souza, no bairro Residencial Mônica Cristina. A vítima, uma mulher de 45 anos, contou que estava em casa com o filho quando ele se cortou. Ela deslocou com ele até uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), porém, ao chegar na unidade de saúde, o jovem se recusou a ser atendido, retornando então para a casa da família.

Assim que chegaram ao imóvel, o filho teria ficado bastante agressivo, passando a discutir com a mãe. Em seguida, ele entrou no carro, um Fiat Palio branco, e disse que sairia da casa. Foi então que a mulher tentou impedi-lo, entrando atrás do veículo, momento em que ele arrancou e a atropelou, derrubando o portão da garagem em seguida.

A mulher sofreu lesões na mão esquerda e nos joelhos. Depois de atropelar a própria mãe, o jovem fugiu e não foi mais localizado. Ainda conforme a PM, a mãe foi orientada a acionar a viatura novamente caso o filho retornasse e a representar contra ele na delegacia.

Buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado até esta segunda-feira (3).

