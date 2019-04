Um filhote canino foi resgatado de uma galeria de água pluvial na tarde dessa terça-feira (9) no bairro Candelária, em Divinópolis, na região Centro-Oeste.

De acordo com os agentes do 10° Batalhão de Bombeiros Militar, o animal estava muito molhado, em virtude das chuvas ao longo do dia, e apresentava evidências de inanição.

Além disso, por estar com medo, foi necessário o apoio de outro cão, o Bart, de uma voluntária de um abrigo de animais e que chamou o Corpo de Bombeiros. O bicho, muito sociável, atraiu a atenção do filhote, fazendo com que se aproximasse, possibilitando assim que os militares resgatassem-no em segurança.

O filhote de cachorro ficou aos cuidados da solicitante, que o conduziu à uma clínica veterinária.