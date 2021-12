Um filhote de gorila de 3 meses morreu após cair das costas da irmã na manhã deste domingo (26) no zoológico de Belo Horizonte. De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a queda foi de uma altura de aproximadamente três metros.

Por volta das 10h, os tratadores do zoológico observaram que os primatas mais jovens estavam na área aberta do local destinado aos gorilas. Quando a irmã do filhote, Anaya, o pegou e o colocou nas costas para subir numa pedra que faz parte do recinto, o gorilinha acabou caindo.

Segundo a FPMZB, Jahari, também irmão do filhote, ao perceber o incidente, levou o filhote desacordado até a mãe Imbi. Durante esse trajeto, houve uma nova queda.

Os veterinários conseguiram retirar o pequeno gorila da área restrita para atendê-lo, mas ele já estava sem pulsação e sem movimentos respiratórios. O filhote apresentava hemorragia nasal e diversas lesões no crânio.

O pequeno era do sexo masculino e ainda não tinha recebido um nome. Ele seria batizado em concurso com votação popular na capital mineira, como costuma acontecer com filhotes do zoológico.

O corpo do primata foi entregue de volta à família para que eles possam se despedir dele, um comportamento de luto comum na espécie.

Em nota, o zoológico de BH afirma ainda que deve aguardar orientações do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas de Gorilas, do qual faz parte, para decidir qual será o melhor destino do corpo do filhote.

Leia mais:

Bombeiros mineiros ajudam nas operações de resgate após fortes chuvas na Bahia

Cidades baianas estão em alerta máximo após rompimento de barragem