Um filhote de tucano com alguns ferimentos foi resgatado neste domingo pelo Corpo de Bombeiros, no bairro São Geraldo, na região Leste de Belo Horizonte, e encaminhado ao Ibama, para que fossem tomados os devidos cuidados com a ave.

O Corpo de Bombeiros divulgou que um morador fez contato com a corporação informando que um tucano havia caído em seu quintal e pedindo ajuda para socorrê-lo. No local, os militares identificaram que tratava-se de um filhote.

Aves da família Ramphastidae, os tucanos são endêmicos das florestas da América Central e da América do Sul. Com as queimadas e o desmatamento, tem sido comum flagrá-los nas áreas urbanas.

No Brasil, é ilegal adquirir e manter tucanos em cativeiro sem uma autorização do Ibama.

Assista ao vídeo do filhotinho feito no momento do resgate: