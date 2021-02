No mês de fevereiro é comemorado o Dia do Mico-leão-preto e em Belo Horizonte a data vai ser celebrada de forma bem especial no no zoológico de Belo Horizonte, que registrou o nascimento de dois filhotes gêmeos desta espécie, símbolo da Mata Atlântica e ameaçada de extinção.

Os pais dos filhotes, que nasceram no último dia 6, são um macho de 5 anos de idade, que chegou ao zoo em julho do ano passado, e uma fêmea de 7, que embora tenha tido outro parceiro desde que chegou em BH, não chegou a reproduzir. É a primeira vez que nascem filhotes dessa espécie nos 61 anos na capital.

Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, o mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) é uma das espécies de primatas mais raras e ameaçadas do mundo, com registros apenas no oeste do estado de São Paulo (nos remanescentes de Mata Atlântica).

O sexo dos filhotes do Zoo de BH ainda é desconhecido. "Isso porque durante os primeiros dias de vida, técnicos adaptam a rotina de cuidados para promover o mínimo de contato possível, reduzindo possíveis perturbações à família e situações de estresse aos animais, que estão dedicados a cuidar da cria. Nesta espécie, inclusive, não é raro ver o pai carregando os filhotes, já que os machos são bastante participativos nos cuidados com a família", informou a fundação que administra o zoo.

Valéria Pereira, chefe da seção de mamíferos do Zoo de BH, explica que a formação do casal, mesmo com pouco tempo de convívio, e o sucesso da reprodução são bastante favorecidos quando existem condições ideais: cuidados técnicos adequados, boa infraestrutura de recintos e equipe qualificada e experiente para o manejo geral da espécie. Dentro do manejo correto, destaca-se a manutenção de apenas um macho e uma fêmea no recinto, além de suas crias. “Com mais machos ou mais fêmeas, podem ocorrer disputas e até mortes”, comenta.

Os jovens filhotes de mico-leão-preto devem permanecer no mesmo recinto dos pais por muito tempo, independentemente do sexo ainda a ser descoberto. “As crias precisam aprender a cuidar de filhotes para também se prepararem para serem bons pais no futuro. Isso faz parte do nosso desejo em continuar contribuindo para a conservação dessa espécie por meio dos Planos Nacionais”, explica Valéria.

Portanto, os visitantes do Jardim Zoológico de BH poderão presenciar a família convivendo em seu recinto por bastante tempo ainda. Até que os filhotes cresçam mais um pouco, pede-se ao visitante que continue, especialmente agora, respeitando as normas gerais de visitação consciente ao Zoo: manter o silêncio ao redor dos recintos (especialmente desta jovem família de primatas), não tentar chamar a atenção dos animais, não deixar resíduos de alimentos ou nem tentar alimentar os animais e zelar pela tranquilidade do espaço para o bem-estar de todas as espécies.

Sobre a espécie

Endêmico da Mata Atlântica do oeste do estado de São Paulo, o mico-leão-preto aparece na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção, na categoria “Em perigo” (IUCN, 2020-3 e ICMBio, 2014). Estima-se uma redução populacional de 50% ou mais nas próximas três gerações (2019-2040) devido à contínua perda de habitat (estabelecimento de novas propriedades rurais, agropecuária, queimadas, desmatamento etc.) e com potencial para perdas relevantes devido a eventos inesperados, como por exemplo, surtos de febre amarela que causam mortalidade significativa nas populações de mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia).



Trata-se de um animal onívoro, com dieta composta por frutos, exsudatos vegetais (líquidos que formam as resinas, gomas), néctar, flores e pequenos animais (anfíbios, répteis, aves, mamíferos, insetos, entre outros). Tem hábitos diurnos e é territorialista: cada grupo demarca um território (área de vida) que pode variar de 40 a 400 hectares de floresta, dependendo do tamanho da população. Vive em grupos familiares de dois a oito indivíduos, composto por uma fêmea dominante, um a dois machos reprodutivos e os filhotes e juvenis do casal, que permanecem no grupo até atingirem a maturidade sexual (por volta de 1 ano e meio de vida) e se dispersarem para a formação de seus próprios grupos familiares.

Reproduz, geralmente, uma vez ao ano, com gestação de quatro meses. Nasce um a três filhotes por vez. Mas, na maioria das vezes, a fêmea dá à luz dois filhotes, pesando cerca de 60 gramas cada. Os recém-nascidos passam os primeiros dias de vida pendurados ao ventre materno; depois disso é o pai que os carrega no dorso, cuida e os limpa; a mãe se aproxima somente para a amamentação. Os demais integrantes do grupo auxiliam no cuidado parental até que os filhotes possam se locomover sozinhos.