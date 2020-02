Autoridades sanitárias nas Filipinas anunciaram que um chinês morreu no país de pneumonia causada pelo novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o caso como a primeira morte causada pela doença "fora da China".

O Departamento de Saúde das Filipinas disse que um homem de 44 anos proveniente de Wuhan, cidade na província de Hubei, morreu no sábado (1º). Wuhan é o epicentro do surto do coronavírus.

De acordo com o órgão, o chinês chegou ao território filipino via Hong Kong em 21 de janeiro e passou pela ilha turística de Cebu, no centro do país.

Uma chinesa de 38 anos que visitou a região com a vítima também foi diagnosticada com o vírus na quinta-feira da semana passada.