Eventos que reuniriam grande quantidade de público estão sendo cancelados em todo o mundo devido ao risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19). No Brasil, já há filmes, como 'Velores e Furiosos 9', e shows, como a turnê do Skank pela Europa, que tiveram suas estreias adiadas. A presença em locais com aglomerações é contraindicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nesta quinta-feira (12), a estreia dos filmes 'A menina que matou os pais' e 'O menino que matou meus pais', que tratam do caso Von Richthofen, foi adiada devido à pandemia. De acordo com a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, "a saúde e o bem-estar do público são prioritários" e, por isso, o filme que estrearia na próxima quinta-feira (19), foi adiado para data ainda a definir.

Estreia estava programada para 2 de abril

A saga 'Velozes e Furiosos', que chega ao nono filme, será paralisada por um bom tempo, segundo informou a produtora do lançamento. Programada para estrear em maio deste ano, a nova data de exibição foi alterada para abril de 2021. "Embora saibamos que é decepcionante ter que esperar um pouco mais, essa mudança está sendo feita pela segurança de todos como nossa principal consideração".

Segundo a empresa responsável pelos filmes, "se tornou claro que não vai ser possível para todos os nossos fãs ao redor do mundo assistir ao filme em maio".

Skank adia turnê

A banda mineira Skank também precisou adiar os planos. A 'EuroTour2020', prevista para o período de 19 a 29 de março, foi transferida, segundo a assessoria do grupo, em função do cancelamento de atividades públicas na maioria das cidades onde estavam agendados os shows. As apresentações ocorreriam em Paris, Londres, Amsterdã, Dublin, Madri, Barcelona, Torino e Lisboa.

Turnê passaria por países como Itália e Espanha, locais com centenas de casos da doença

"Apesar do enorme empenho por parte de todos os envolvidos nas cidades onde os shows seriam realizados, buscando sempre o melhor para os eventos e para a banda, questões de saúde e segurança nos impedem, por ora, de realizar a turnê", afirmou o grupo, em nota.

Por fim, a banda declarou que está entusiasmada com a possibilidade de se apresentarem para o público dessas cidades e aguarda a volta da normalidade na Europa para anunciarem as próximas datas da tour.