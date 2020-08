Agentes das forças de segurança que atuam na capital mineira interromperam um baile funk que ocorria no bairro Concórdia, região Nordeste de Belo Horizonte. Ninguém foi preso. Desde março, festas e eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 500 pessoas estavam no local. O flagrante foi feito por volta das 17h30 de sábado (8). Porém, testemunhas disseram aos militares que a festa teria começado no dia anterior. Lá, conforme consta no Boletim de Ocorrência, um homem declarou que comemorava o aniversário. Ele foi orientado, apenas, a baixar o volume do som.

Porém, ao que tudo indica, a festa prosseguiu após a polícia sair do local. A Guarda Municipal informou que esteve no mesmo endereço por das 23h. Equipes da corporação e da Subsecretaria de Fiscalização permaneceram no bairro até a madrugada deste domingo (9).

Em nota, foi informado que “a operação transcorreu de forma pacífica, sendo providenciada a dispersão do público”.

Normas

Um decreto da prefeitura estipula que quem descumprir as medidas de segurança pode ser penalizado em até R$ 20 mil. As regras valem para festas e exposições em áreas públicas ou particulares. As restrições também atingem condomínios.

Até sexta-feira, BH tinha 24.436 casos confirmados da Covid-19 com 652 mortes em decorrência da síndrome. Nem a prefeitura nem o Governo de Minas divulgaram os dados atualizados da doença na capital neste fim de semana.