Neste sábado (15), o tempo deve permanecer estável em grande parte de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A estabilidade se deve à intensificação de uma massa de ar seco e quente formada sobre o país. Contudo, o Inmet informa que poderão ocorrer pancadas de chuva típicas da estação, especialmente na região Sul do Estado, na divisa com São Paulo.

O fim de semana será de muito calor para os mineiros com máximas acima de 30º C, em todas as regiões do Estado.

Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a tendência é de tempo estável no fim de semana, com temperaturas máximas de 32º ou 34º C.

Entretanto, no domingo à noite pode chover de forma rápida e isolada, segundo o Inmet.

