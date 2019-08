Apesar dos ventos que deixaram a manhã desta quinta-feira (29) mais fria em Belo Horizonte, a tendência para o final de semana é que as temperaturas subam tanto na capital quanto na Região Metropolitana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os termômetros devem marcar 30°C no domingo (1º).

Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar fica em níveis baixos, entre 35% e 20% no Estado. "A umidade fica baixa pelo predomínio de uma massa de ar seco em todo o Estado, e a previsão é de que isso se mantenha durante todo o mês de setembro", explicou o meteorologista do Inmet, Cleber Souza.

Nesta quinta-feira, a mínima foi de 14,5°C em Belo Horizonte, e na região da Pampulha a sensação térmica chegou a 8°C graças à ação dos ventos. O friozinho, no entanto, acaba na sexta-feira (30), quando a máxima pode chegar a 27°C. No sábado (31), os termômetros podem marcar 29°C e subir para 30°C no domingo.

Embora a previsão de início das chuvas frequentes seja só para outubro, Souza explicou que podem ocorrer precipitações esporádicas no fim de setembro, mas nada muito significativo. Até lá, a umidade deve continuar baixa e exigir cuidados.