Belo Horizonte tem previsão de fim de semana nublado e com chuvas isoladas. Nos dois dias, a temperatura mínima prevista é de 16° C e a máxima pode atingir 30 °C no sábado e 31 ºC no domingo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (11) na capital terá manhã e tarde com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. A noite será nublada, mas sem previsão de chuva.

Para o domingo (12), a expectativa é de que o céu esteja novamente coberto por nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

De acordo com a Defesa Civil de BH, até a última quinta-feira (9), todas as regiões da capital já haviam registrado mais da metade do volume de chuva previsto para todo o dezembro. O destaque fica para Nordeste e Oeste, onde choveu 66,6% e 64,2% do esperado para o mês, respectivamente.

