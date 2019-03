O fim de semana do belo-horizontino será sem chuva e com temperaturas elevadas. A previsão também é de clima seco, principalmente no período da tarde. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (29), a máxima na capital deve atingir os 28ºC. No decorrer do dia, o céu ficará claro a parcialmente nublado, com umidade relativa do ar em torno dos 45%. O índice ficará abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 60%.

No sábado (30) e domingo (31), os termômetros vão variar entre 14ºC e 27ºC. Uma névoa úmida pode encobrir a cidade ao amanhecer, mas a possibilidade de chuva é descartada. Já na segunda-feira (1º), haverá um ligeiro aumento da temperatura, com mínima de 17ºC e máxima de 29ºC.



7h09 - A sexta-feira (29) será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 16° C, a máxima estimada é de 28° C e a umidade relativa do ar em torno de 45% a tarde. Fonte: GeoClima@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/xhwiSnY6bf — Defesa Civil BH (@defesacivilbh) 29 de março de 2019

