O sábado (7) amanheceu chuvoso e com temperaturas bem amenas em Belo Horizonte, e é assim que deve permanecer, inclusive no domingo (8). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o fim de semana na capital mineira é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista não deve passar de 29ºC neste sábado, e de 26ºC no domingo. A mínima registrada no primeiro dia do fim de semana foi de 15ºC.

No restante do Estado, o tempo segue instável com risco de chuva forte e volume acentuado, principalmente no Norte e no Leste de Minas, em razão de áreas de instabilidade atmosférica associadas à Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Já nas regiões Oeste e no Sul de Minas, uma massa de ar seco dificulta a formação de nuvens e, portanto, a ocorrência de chuva.

Domingo no Estado

O domingo (8) deve ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Nordeste, no Jequitinhonha e no Norte de Minas. Nas regiões do Rio Doce, Mucuri, Central e Grande BH, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva.