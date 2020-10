Pancadas de chuva são esperadas para algumas regiões de Belo Horizonte na tarde e na noite deste sábado (17), segundo previsão do Climatempo. Na maior parte do dia, o sol tem aparecido entre nuvens, com as temperaturas variando, na capital, dos 14 aos 24 graus. A umidade relativa do ar está em torno dos 70%.

Neste domingo (18), ainda segundo o Climatempo, haverá sol, mas com muitas nuvens, no céu de BH. As temperaturas devem subir um pouco, oscilando entre 15 e 25 graus.

O climatologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explica que estas características devem-se à chegada de uma frente fria ao litoral da Região Sudeste, que vem acompanhada de uma alta pressão cujo centro está no Oceano Atlântico, bem distante do litoral do Rio Grande do Sul.

Essa alta pressão, segundo Reis, gira o vento no sentido anti-horário, trazendo muita nebulosidade e umidade do Atlântico para o continente. O climatologista adiana que tanto a frente fria quanto a alta pressão devem se dissipar a partir de segunda-feira (19), com as temperaturas voltando a subir. Ainda assim, informa, deverão continuar a ser registradas pancadas de chuvas isoladas na Região Metropolitana de BH ao longo de toda a próxima semana, à tarde e à noite.

A partir de segunda, reforça o climatologista, as temperaturas na RMBH podem chegar aos 31 graus, atingindo até 32 graus no decorrer da próxima semana.