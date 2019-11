Quem espera o retorno dos dias ensolarados para curtir uma piscina ou um banho de cachoeira vai precisar segurar a expectativa. A previsão do tempo é de pancadas de chuvas em toda Minas Gerais neste sábado (30) e neste domingo (1º), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e temperaturas mais amenas, devido à grande nebulosidade.

Para Belo Horizonte, a previsão é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas nos dois dias do fim de semana, com temperatura máxima prevista para o sábado de 24°C e para o domingo de 26°C.

Segundo o Inmet, as chuvas intensas estão caindo sobre todas as regiões de Minas por causa da combinação entre sistema frontal no litoral da Região Sudeste com o canal de umidade da Amazônia para o centro do Brasil. A grande disponibilidade de umidade alimenta áreas de instabilidade mantendo condições para grande volume de chuva em praticamente todo o Estado.

Nesta sexta-feira (29), o Inmet registrou grandes volumes de chuva em diversas cidades do interior mineiro. Em São João del Rei, no Campo das Vertentes, foi registrado o volume de 43 mm entre a noite de quinta (28) e a manhã de sexta. No mesmo período, choveu 76 mm em Guanhães, no Vale do Jequitinhonha. Na tarde desta sexta, em duas horas, choveu 67 mm em Chapa Gaúcha, no Noroeste de Minas.

Leia mais:

Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva com ventos e raios nesta sexta

Regiões Sudeste e Sul concentram áreas com risco de deslizamento