O fim de semana em Belo Horizonte vai ser de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas elevadas neste sábado (29) e no domingo (30) . De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva.

As temperaturas aumentam e o frio diminui na capital mineira. No sábado, mínima de 16°C e máxima de 30°C. No domingo, 19°C e 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Minas Gerais

Neste último sábado (29), o dia será quente, com temperaturas que podem chegar a 37ºC no Norte do estado. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte a máxima será de 32ºC, sem previsão de chuva.

O tempo fica estável na maior parte de Minas devido a uma massa de ar seco. No entanto, há chances de pancadas de chuva isoladas, sobretudo na região Sul.