Uma área de aproximadamente 21 mil m², que seria usada para uma construção particular, terá maior parte do espaço revertido para o verde. A Prefeitura de Belo Horizonte definiu, nesta quinta-feira (20), as ações necessárias para viabilizar a implantação do Parque Jardim América, na região Oeste da cidade, uma demanda antiga da comunidade local.

De acordo com as secretarias de Política Urbana e Meio Ambiente, após encontros entre representantes da comunidade e a Prefeitura, ficou acertado que 56% do espaço será para o parque e os outros 44% para a construção do empreendimento.

Além da área onde está localizado o parque, um outro espaço ao lado será arborizado e anexado ao local. Já a rua Sebastião de Barros, que fica entre os dois complexos, será transformada em via de pedestres para ligar as duas áreas verdes.

O acordo foi firmado em reunião que contou com a participação do prefeito Alexandre Kalil, dos secretários municipais de Política Urbana, Maria Caldas, de Meio Ambiente, Mário Werneck, representantes da Associação Comunitária Social, Cultural e Desportiva do bairro Jardim América e adjacências e os proprietários do imóvel.

"O futuro parque do Jardim América é fruto de negociação entre as partes envolvidas, cumprindo-se o tripé da sustentabilidade, ou seja, os aspectos sociais, ambientais e econômicos”, afirmou Mário Werneck.

