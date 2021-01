Estudantes se aglomeram na porta de uma universidade da região Noroeste de Belo Horizonte após o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (17).

No primeiro fim de semana, o teste, que começou às 13h30, teve questões de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação. O horário limite para que os alunos respondem às questões foi 19h, mas antes disso diversos candidatos se acumularam na calçada da instituição de ensino.

"Esperava uma postura da universidade e da polícia, que não fizeram nada. A PM passou por aqui e parece estar mais preocupada com multar as pessoas em fila-dupla do que fiscalizar", disse Elaine Caram, de 47 anos, que esperava pela filha que estava fazendo a prova.

A estudante de Enfermagem Maria Eduarda Rodrigues, de 21, que estava bem afastada do grupo, disse ter ficado com medo da situação. "Não tinha muito o que fazer. Me afastei para me proteger", contou.

Medidas de proteção

A execução das medidas de prevenção ao coronavírus durante a prova dividiu opiniões. Enquanto alguns estudantes disseram que os protocolos funcionaram bem, outros disseram que o distanciamento não foi observado em salas de aplicação dos testes.

A unanimidade foram as abstenções. Participantes ouvidos pelo Hoje em Dia disseram que muitas pessoas não compareceram ao teste. Outros afirmaram que se os ausentes tivessem ido ao local de exame, dificilmente as determinações seriam cumpridas.

