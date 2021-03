Município com a quinta maior população no Estado - 361 mil habitantes -, Montes Claros, no Norte de Minas, teve a confirmação, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, da presença da cepa P1 da Covid-19 entre seus moradores.

Essa linhagem do novo coronavírus foi identificada pela primeira vez em Manaus, e apresenta alto índice de transmissibilidade. Ela também já teve circulação comprovada em Belo Horizonte, onde foram verificadas outras duas variantes, surgidas no Reino Unido e no Rio.

O resultado da análise de amostras de material colhido no município acaba de ser entregue pela Fiocruz à Secretaria de Saúde de Montes Claros, segundo revela a titular da pasta, Dulce Pimenta.

“Observamos mudança no perfil dos pacientes que estavam sendo internados. Eram mais novos, com média de 30 anos, sem comorbidades. E passamos a registrar uma velocidade de transmissão muito grande, com Rt de 1,26”, explica a secretária, sobre o que motivou o envio de amostras à Fiocruz.

Essas amostras analisadas, diz ainda, foram colhidas no final de janeiro. Antes mesmo de receber o resultado da avaliação, aponta Dulce Pimenta, o município decidiu se fechar, para aumentar o isolamento social.

“Antecipamos quatro feriados – deste ano e de 2022 -, para manter as pessoas em casa, estimular o distanciamento social. Só serviços essenciais estão permitidos, adotamos toque de recolher a partir das 20h, proibição de bebidas alcoólicas em supermercados e revendedoras”, detalha a secretária de Saúde.

Média de mortes

Dulce Pimenta informa que Montes Claros vive a quinta semana consecutiva de aumento da média mortes por Covid, com número grande de infectados, taxa de ocupação de UTI e de leitos clínicos acima de 100%, pacientes graves na UPA e no hospital de campanha, unidades básicas de saúde funcionando com plantões médicos e sala vermelha.

“Em 19 dias deste mês de março, registramos um incremento de 125% na incidência de casos de Covid-19. Nesse período, foram 128 mortes e 4.672 casos confirmados”, conta ainda. O município registra 426 óbitos pela doença desde o começo da pandemia, com 23.548 diagnósticos confirmados.

Os picos anteriores haviam sido registrados em agosto do ano passado, com 57 óbitos e 3.465 casos ao longo dos 30 dias do mês, e em setembro, quando morreram 55 pessoas e foram registradas 3.109 contaminações pelo novo coronavírus na cidade.

