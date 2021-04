Exatos 89% dos profissionais de saúde do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, apresentaram anticorpos contra o coronavírus após receberem a primeira dose da vacina. A constatação preliminar está em uma pesquisa feita no local pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Nesta quinta (8) e sexta-feiras (9), a Fiocruz realiza a segunda etapa do estudo, com a coleta de sangue dos funcionários do hospital 30 dias após a imunização com a dose de reforço. Os resultados devem ser divulgados em breve.

De acordo com a fundação, o objetivo é avaliar a resposta imunológica - alguns estudos têm mostrado uma queda dos anticorpos ao longo do tempo. Conforme a pesquisadora Rafaella Fortini, o acompanhamento dos vacinados durará 2 anos..

Primeira etapa

Na etapa inicial, realizada no início de março, 440 profissionais do Hospital da Baleia - única instituição de saúde de Belo Horizonte escolhida pela Fiocruz para participar da pesquisa - se voluntariaram e tiveram o sangue coletado após receberem a primeira dose da vacina.

De acordo com a Fiocruz, os exames envolvem a análise de uma amostra (geralmente sangue, soro ou plasma) para mostrar a presença ou quantidade de um anticorpo, produzido pelo sistema imunológico.

"Anticorpos são proteínas (imunoglobulinas) que protegem as pessoas contra invasores microscópicos como vírus, bactérias, substâncias químicas e toxinas. Esse estudo possibilita não apenas dimensionar a intensidade e duração das respostas dos anticorpos, mas também investiga a capacidade de neutralização do vírus", informou a Fiocruz, em nota.

