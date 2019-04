Fiscais do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem) realizam, até 7 de junho, a verificação periódica dos taxímetros dos veículos da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A inspeção está sendo realizada conforme o final das placas, das 8h30 às 16h30, no escritório da Regional do Ipem (rua Jacuí, 3.921, Ipiranga, BH).

Conforme explica o diretor de Metrologia Legal do Ipem, Luiz Marcelo Scalioni, o objetivo é constatar se o preço registrado pelo equipamento corresponde, com base na distância e no tempo gasto, ao trajeto percorrido pelo carro.

“A verificação abrange a análise das condições gerais dos veículos, como a rolagem e rodagem dos pneus e do taxímetro (tarifa, lacres entre outros)”, esclarece Scalioni.

Para realizar a verificação, o taxista deve apresentar o certificado do veículo (CRLV), último certificado de verificação metrológica, alvará/permissão do taxista e a Guia de Recolhimento da União (GRU) paga. A GRU pode ser retirada diretamente no site do Ipem, clicando no banner PSIE. O valor da taxa é R$ 52,18 e pode ser paga em qualquer agência bancária ou casa lotérica.

Cabe ressaltar que o taxista que não comparecer na semana do agendamento da sua placa está sujeito às penalidades da Lei 9.933/99. Caso isso ocorra, o responsável pelo veículo deve procurar o Ipem para regularizar a situação.

Os municípios da RMBH que serão fiscalizados são: Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Ibirité, Caeté, Vespasiano, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, Lagoa Santa, Confins, Betim, Sarzedo, Juatuba, Taquaraçu de Minas, São José da Lapa, Raposos e Matozinhos.

O cidadão que tiver dúvidas ou encontrar irregularidades em algum item pode registrar o fato na ouvidoria do instituto, por meio do Fale Conosco no site do Ipem, pelo telefone 0800-335-335 ou pelo endereço eletrônico ouvidoria@ipem.mg.gov.br.

Confira o cronograma para verificação dos taxímetros, de acordo com o final da placa do veículo, sempre das 8h30 às 16h30, sem intervalo para almoço:

Táxi convencional

- 22/4 a 26/4: placas de finais 1 e 2

- 6/5 a 10/5: placas de finais 3 e 4

- 13/5 a 17/5: placas de finais 5 e 6

- 20/5 a 24/5: placas de finais 7 e 8

- 27/5 a 31/5: placas de finais 9 e 0

Táxi especial

- 3/6 a 7/6: todas as placas