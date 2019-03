Um fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte foi preso nesta sexta-feira (29) suspeito de integrar um esquema ilegal de venda de alvarás de terrenos públicos e privados da capital mineira. Além dele, outras duas pessoas também foram detidas por participação no mesmo crime.

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil, que montou uma operação para desarticular o grupo criminoso. Nas primeiras horas da manhã, os investigadores, sob a coordenação da delegada Cristiana Angeliny, da 1ª Delegacia Sul, foram às ruas da região Sul de BH cumprir sete mandados de busca e apreensão.

Com os suspeitos, foram apreendidos uma arma e vários documentos. De acordo com a Polícia Civil, as pessoas que compravam os alvarás eram enganadas pelo fiscal e pelas outras duas pessoas, já que as vítimas acreditavam que estavam adquirindo os terrenos de origem lícita.