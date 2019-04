Um fiscal de ônibus foi morto com cinco tiros na manhã desta quarta-feira (17), na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 40 anos trabalhava na linha 302 (Estação Diamante/Vila Pinho), e foi morto na avenida Perimetral, próximo ao número 363. No momento do crime não havia passageiros dentro ônibus. Após os disparos, vítima teria caído da porta dianteira do coletivo.

Conforme os militares, o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas, uma vez que o fiscal já teria sido ameaçado por uma das facções da região. A vítima não tinha antecedentes criminais e parentes do fiscal também disseram aos policiais que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O autor dos disparos, que ainda não foi identificado, fugiu a pé pelas ruas do bairro.