Cinco estabelecimentos foram interditados e multados em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a sexta-feira (26), por descumprimento das regras impostas no município para combate e prevenção à Covid-19.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), as atividades nos locais infratores foram imediatamente encerradas. Os estabelecimentos foram lacrados e ficarão interditados por sete dias.

Os militares atuaram em conjunto com a Vigilância em Saúde do do município. Cerca de 50 pessoas foram abordadas. A ação foi realizada no bairro Jardim Teresópolis.

