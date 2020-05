A primeira fase da flexibilização da quarentena em Belo Horizonte começa nesta segunda-feira (25). Segundo o decreto, publicado na edição especial do Diário Oficial do Município (DOM) de sexta (22), “poderão reabrir apenas os estabelecimentos comerciais com acesso direto de pedestres ao logradouro público” com os devidos protocolos da Vigilância Sanitária.

De acordo com Jackson Machado, secretário Municipal de Sáude, o "relaxamento" vai permitir a reabertura de quase 11 mil comércios na capital mineira. Salões de beleza, lojas de artigos domésticos, cama, mesa e banho e lojas de perfumaria e papelaria são alguns que voltam a funcionar, além dos shoppings populares. "Estamos com medo porque não sabemos o que vai acontecer, mas esperançosos que todos irão manter o distanciamento'', disse o secretário.

Cerca de 30 mil pessoas devem voltar ao trabalho nesta etapa, estima a Prefeitura de Belo Horizonte. O número, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, representa 2,5% dos moradores hoje em isolamento social.

Academias, festas, eventos, escolas e shoppings center ainda não têm uma previsão para a retomada das atividades.

Veja abaixo os horários de funcionamento:

Fatores como ocupação dos leitos e taxa de contaminação foram fundamentais para que a medida fosse tomada. No sábado, a taxa de ocupação total dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde em BH estava em 74%. Já os leitos exclusivos para a Covid-19 estão com 40% de ocupação. No momento, a adesão ao isolamento social está em 49%.

