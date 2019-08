Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, no início da tarde deste domingo (9), para combater um incêndio em uma casa no bairro Lourdes, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a corporação, o fogo consumiu o forro de PVC do imóvel, eletrodomésticos, móveis, cama e roupas.

Para conter as chamas foram necessários 300 litros de água. Um lote vago, vizinho à residência, também foi atingido pelo fogo. As causas do incêndio não foram informadas pela corporação. Não há relatos de feridos.