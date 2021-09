Um incêndio na Serra da Farofa, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, se aproxima aos poucos do Instituto Inhotim. As chamas são combatidas por brigadistas do museu desde domingo (12).

O foco está a 2 km do acervo de arte contemporânea e atinge partes das regiões de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho, na Grande BH. No entanto, pela distância, o funcionamento do local segue normalmente.

De acordo com a assessoria de imprensa do instituto, a equipe de brigada de incêndio está atuando junto às brigadas da Carcará, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA) e Copasa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia chamados em aberto em nenhum dos municípios com focos de incêndio na manhã desta quinta-feira (16).

