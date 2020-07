Um incêndio na Serra da Moeda pegou de surpresa frequentadores que passeavam no popular "Topo do Mundo", em Brumadinho, na Grande BH. Mesmo o local estando fechado à visitação, houve quem perambulasse por lá. Mas os penetras que ignoraram as recomendações sanitárias tiveram que sair às pressas por conta das chamas.

As labaredas foram debeladas pelos bombeiros militares, que mobilizaram duas viaturas e ainda contaram com apoio da Defesa Civil de Brumadinho, brigadistas do condomínio Retiro do Chalé e da Associação Mineira de Defesa do Meio-Ambiente (AMDA). Segundo os bombeiros, as chamas tiveram início nas margens da rodovia BR-040 e se espalharam morro acima. Ainda de acordo com os militares, ninguém se feriu.

Assim como na Serra do Rola Moça, os pontos de visitação da Serra da Moeda receberam tapumes para evitar aglomerações. Os bloqueios fazem parte das medidas de prevenção de contágio do coronavírus.