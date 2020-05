Medo, ansiedade, angústia, saudade. Esses são alguns dos vários sentimentos provocados pelo novo coronavírus, tanto para pessoas que estão em recuperação quanto familiares que aguardam por informações, que, muitas vezes, são mínimas.



Por isso, quando um paciente se recupera, a emoção é aflorada. Caso do caminhoneiro Marco Antônio Marques da Silva, de 41 anos, que ficou internado por 25 dias no Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, depois de contrair a Covid-19 em uma viagem ao Rio de Janeiro.



Marco Antônio foi o primeiro paciente com a doença que recebeu alta no Luxemburgo. A despedida foi cercada de aplausos e mensagens de carinho dos profissionais da unidade de saúde. Para os parentes, a recuperação foi classificada como um “milagre”.

Um vídeo mostrando a alta hospitar foi compartilhado nas redes sociais pelo Instituto Mário Penna. Especializada em tratamentos contra o câncer, a instituição é composta pelos hospitais Mario Penna e Luxemburgo, Casa de Apoio Beatriz Ferraz e o Núcleo de Ensino e Pesquisa. Confira.