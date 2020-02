Um homem que curtia o Carnaval no Centro de Belo Horizonte caiu dentro do ribeirão Arrudas, na avenida dos Andradas, na tarde deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi na altura do número 1.100, no bairro Santa Efigênia, na Região Leste da capital.

Três viaturas foram deslocadas até o local para fazer o resgate da vítima, que ainda não foi identificada. De acordo com as primeiras informações, o folião caiu e chegou a ser arrastado pelo correnteza do ribeirão, parando próximo do local onde vigas da estrutura estão caídas, reflexo das fortes chuvas que atingiram a cidade em janeiro.

Conforme a corporação, a vítima foi resgatada e não tem fraturas aparentes, sendo levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Confira imagens