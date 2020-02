A chuva fina que cai em Belo Horizonte na manhã deste sábado (29) não desanimou os foliões remanescentes. O bloco Ziriggydum Stardust, que desde 2016 faz uma homenagem ao músico David Bowie e a outras lendas do pop e do rock como Michael Jackson, Prince e George Michael, teve início às 10h, na rua David Campista, no Floresta.





Foliões fantasiados ou com adereços em referência a Bowie e outros artistas, como Ney Matogrosso, coloriram as ruas do Floresta em meio ao tempo nublado. Confira, abaixo, algumas imagens do bloco registradas neste sábado: