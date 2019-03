“Bateu no coração. Era amor”. Os versos que abrem o hino do Juventude Bronzeada, bloco que desfilou nesta terça-feira (5), em Belo Horizonte, foram levados a sério pelo casal Daniel Pacheco e Isabelle Cristina. Eles se casaram durante a concentração do bloco, com direito a celebração e uma multidão de convidados.

Os recém-casados se conheceram em 2015 e se aproximaram ainda mais quanto ele viu ela tocar com o Juventude numa apresentação do bloco na Virada Cultural daquele ano. “Eu falei pra ela, pra gente dar certo eu tenho que entrar pra corda e tocar com você”, contou Pacheco, que tem 38 anos e é professor de Educação Física.

Em 2016, depois de participarem de alguns eventos de Carnaval, tocando juntos, o namoro quase chegou ao fim. “Naquele ano eu bebi demais e a gente quase terminou o namoro. Foi quase mesmo”, disse Pacheco.

Cristina conta que vários momentos da vida dos dois estão relacionados ao Carnaval e, por isso, o casório não poderia ser de forma diferente. “Foi no Juventude que a gente brigou, separou, voltou, nos aproximamos nos blocos e, ano passado, ele me pediu em casamento no Juventude”, afirmou.

Homenageado pelo grupo, o casal não escondeu o nervosismo. “É muito emocionante. Estou sem palavras. Vocês viram que eu estava tremendo, quase não consegui falar os votos”, disse a mais nova esposa da capital.

No futuro, eles planejam, inclusive celebrar o batizado dos filhos no Carnaval, em cortejo do Juventude. “A minha ideia é sempre poder dividir essa amizade, esse amor, essa alegria com todos os integrantes do bloco, que dividem tantos momentos com a gente”, comentou o esposo.

O Juventude desfila há seis anos na cidade, ao som do axé dos anos 80 e 90. Conhecido pela tradicional luta contra o racismo e a homofobia, o bloco este ano falou sobre a insatisfação política.

O desfile segue até o viaduto Santa Tereza, no fim da avenida, onde acontece a dispersão. Os organizadores do bloco não divulgaram expectativa de público.

