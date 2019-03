Tradição do bloco Unidos do Barro Preto desde 2011, os baldes de barro que os foliões utilizavam para se pintar e que serviam também como proteção ao sol ficaram de fora da festa neste ano. A decisão da organização foi em respeito às vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro. “Foi uma conversa com a bateria e com a organização e uma decisão quase unânime de que seria desrespeitoso e de que a associação seria inevitável. E nós não nos sentiríamos bem nos cobrindo de lama”, disse Daniel Iglesias, fundador e organizador do bloco.

Para Iglesias, o debate entre os conhecidos e pessoas mais próximas seria fácil, mas o controle da repercussão fora ficaria difícil dominar. “É uma forma de protesto também”, explica.

“Pra gente sair da lama e enfrentar os urubu” foi a frase dada ao cortejo, realizado na manhã desta segunda-feira (4), no Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Os foliões aprovaram. “Achei muito válido tirarem o barro porque poderia representar a tragédia que ainda está muito presente. Como esse é um bloco de pessoas muito antenadas, não esperava nada diferente”, opinou o estudante William Schüffner, de 24 anos.

Fantasia futurista do folião Willliam

“Esse é meu bloco favorito. Vim de planta, seguindo o tema que é manguezal. Achei justo terem suspendido o barro, dada a situação, e acho que todo mundo entendeu”, conta a advogada Mariana Mello, de 24 anos.

Estrutura



Com o crescimento de público, o bloco precisou trocar a tradicional kombi de apoio do som por um trio elétrico. O carro, agora, segue atrás da bateria, apenas como ponto de apoio para os cerca de 100 músicos que ditam o ritmo do Unidos.

Leia mais:

Bateria infantil dá início a show de Carnaval do Ozadas em BH

Bloco Havayanas Usadas aquece os tambores para seu terceiro ano de cortejo no Carnaval de BH

Ala inclusiva para pessoas com deficiência é novidade do bloco Ordinários em 2019

Bloco Baianas Ozadas promete bater recorde de público neste Carnaval; veja concentração

Seguindo tradição de décadas, blocos caricatos desfilam nesta segunda em BH; conheça enredos

Confira as fotos do desfile: