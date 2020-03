Os veículos conhecidos como food trucks poderão utilizar as vagas de estacionamento rotativo digital para a comercialização de comida em locais públicos de Belo Horizonte a partir desta quinta-feira (12). A nova regra vale para quem tem autorização para esse tipo de atividade.

Além disso, segundo a BHTrans, os veículos também precisam seguir algumas regras como a ativação do crédito eletrônico nas vagas destinadas ao sistema rotativo. Não será aceita a ativação do bônus de gratuidade. O veículo deve ter dimensões máximas de seis metros de comprimento por 2,2 metros de largura e não poderá estar preso a nenhuma estrutura fixa na via.

Além disso, os carros devem estar em condições para circular e com a licença válida de funcionamento e comércio de alimentos em locais públicos. O responsável pelo veículo deve ainda atender às orientações e solicitações da BHTrans relativas às questões de trânsito, de segurança quanto aos pedestres e motoristas.

“É uma grande vitória para todos nós que atuamos com carros de lanches/ food trucks licenciados em Belo Horizonte. Graças ao empenho de todos, a partir do dia 12, nós vamos utilizar apenas um crédito de rotativo por dia”, destacou Cícero Alves, presidente da Associação dos Comerciantes de Alimentos em Veículos (ASCAVE).

Estacionamento Rotativo

Atualmente, BH conta com 23.631 vagas físicas que, quando respeitado o tempo de permanência máximo, se transformam em 106.079 oportunidades de estacionamento em 876 quarteirões da capital.

Em junho de 2018, foi lançado o Estacionamento Rotativo Digital. Com o aplicativo no celular o motorista pode comprar créditos para usar as vagas de estacionamento rotativo da capital. O crédito do Rotativo Digital custa R$ 4,40 e é válido para utilização em quaisquer dos tempos regulamentados (1h, 2h, 5h ou 12h). Vale lembrar que quem ainda possui a folha de talão, do sistema anterior, ainda pode utilizá-la.

O sistema funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h (em alguns locais o uso do crédito ou da folha é liberado aos sábados). Aos domingos e feriados as vagas de rotativo na cidade ficam liberadas. Mais informações podem ser conferidas no portal da Prefeitura.

O sistema conta com 14 empresas de aplicativos e quatro de postos físicos de venda de créditos, para aqueles que não fazem uso de smartphones.