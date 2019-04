Instituída após a tragédia de Brumadinho, a força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) agora tem uma página oficial no Facebook. O objetivo do órgão é divulgar informações à população em geral e aos moradores que vivem nos entornos de barragens no Estado.

No perfil da rede social, onde serão divulgadas datas e resultados de reuniões com os atingidos, também poderão ser compartilhadas informações disponibilizadas pelos órgãos da força-tarefa interinstitucional, além do MPMG - Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Advocacia Geral do Estado (AGE), Defensoria Publica do Estado, polícias Civil e Militar de Minas, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

O perfil da força-tarefa pode ser acessado neste link.

Fonte: MPMG