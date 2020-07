Após três dias de combate às chamas na Serra fina, que faz parte da cadeia montanhosa da Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, militares das Forças Armadas anunciaram apoio às equipes de bombeiros mineiros e paulistas que tentam debelar o incêndio. Serão enviados helicópteros e um avião para o suporte das equipes.

De acordo com Ministério da Defesa, o apoio das aeronaves das Forças Armadas foi solicitado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), principalmente para realizar o transporte de brigadistas para o combate a incêndio na região da Serra Fina, que fica a cerca de 2.700 metros acima do nível do mar, e com trechos de difícil acesso.

Participam da operação helicópteros da Marinha e Exército, e um avião C-130 Hércules, equipado com o sistema de combate a incêndio “Modular Airborne Fire Fighting System” (MAFFS).

Além do ICMBio, diversas instituições dos estados de São Paulo e Minas Gerais também atuam na operação, com o emprego de brigadistas e aeronaves. Segundo as autoridades, o fogo se alastrou entre as cidades de Passa Quatro (MG) e Cruzeiro (SP). O tamanho da área destruída ainda não foi mensurada.

