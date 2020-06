Uma mulher foi presa, na manhã desta quinta-feira (11), transportando 32 quilos de maconha num ônibus que fazia o trajeto Belo Horizonte-Governador Valadares. A droga estava na mala e foi descoberta pela Polícia Militar quando o veículo passava por Timóteo, no Vale do Aço, após operação que buscava apreender drogas e armas.

A PM desconfiou de uma das malas que estava no bagageiro do ônibus e, após questionar os passageiros quem era o dono da bagagem, uma mulher se apresentou. Além de maconha, a mala continha ainda R$ 190 em dinheiro. Ao verificarem no sistema, a polícia descobriu que a mulher era do Espírito Santo e estava foragida.